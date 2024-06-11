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    «Единая Россия» выдвинула Андрея Чибиса кандидатом на пост главы Мурманской области

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    Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на выборы главы региона. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба партии.

    Уточняется, что кандидатуру «поддержали на конференции».

    Замсекретаря генсовета партии и сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова так прокомментировала выдвижение Чибиса от «Единой России»:

    «Если раньше жители региона искали возможность уехать, <...> то сейчас Андрею Чибису удалось переломить этот тренд. В 2023 году впервые зафиксирован миграционный прирост. Теперь важная задача — продолжать повышать качество жизни. В этом поможет стратегический план социально-экономического развития Мурманской области «На Севере — жить».

    Во время общения с Владимиром Путиным по видеосвязи в апреле Чибис попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах.

    Мурманская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2024 года.

    Напомним, вечером 4 апреля на Андрея Чибиса, выходившего из Дворца культуры «Строитель» в Апатитах, напал мужчина с ножом. Политика прооперировали после ранения в живот.

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    Андрей ЧибисГубернаторМурманская областьЕдиная РоссияВыборы
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