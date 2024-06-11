«Единая Россия» выдвинула Андрея Чибиса кандидатом на пост главы Мурманской области

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на выборы главы региона. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба партии.
Уточняется, что кандидатуру «поддержали на конференции».
Замсекретаря генсовета партии и сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова так прокомментировала выдвижение Чибиса от «Единой России»:
«Если раньше жители региона искали возможность уехать, <...> то сейчас Андрею Чибису удалось переломить этот тренд. В 2023 году впервые зафиксирован миграционный прирост. Теперь важная задача — продолжать повышать качество жизни. В этом поможет стратегический план социально-экономического развития Мурманской области «На Севере — жить».
Во время общения с Владимиром Путиным по видеосвязи в апреле Чибис попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах.
Мурманская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2024 года.
Напомним, вечером 4 апреля на Андрея Чибиса, выходившего из Дворца культуры «Строитель» в Апатитах, напал мужчина с ножом. Политика прооперировали после ранения в живот.