«Иноагент на иноагенте». Глава Псковской области жестко ответил депутату о бомбоубежищах

Информация о местоположении бомбоубежищ носит закрытый характер, а жителям с подобными вопросами не следует обращаться в партии, где «иноагент на иноагенте». Такое заявление 5 июня сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета деятельности правительства за прошедший год, сообщает издание ПАИ.
«Я, пользуясь случаем, все-таки советую жителям не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит», — заявил Михаил Ведерников, уточнив, что такую информацию им никогда не даст, поскольку она «носит закрытый характер».
Вопрос о бомбоубежищах поднял представитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук. Он отметил, что жители интересуются расположением укрытий.
Около 8 утра в регионе протестировали систему оповещения. По словам Ведерникова, если будет необходимость, власти и МЧС организуют направление людей в укрытия.
В апреле в Смольном заявили, что информация о бомбоубежищах (защитных сооружениях гражданской обороны) является «информацией ограниченного доступа». Такие сооружения были переведены в собственность города — в настоящее время их закрепляют за государственными учреждениями, чтобы те следили за ремонтом и готовностью к приему жителей.