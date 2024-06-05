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    «Иноагент на иноагенте». Глава Псковской области жестко ответил депутату о бомбоубежищах

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    13 комментариев

    Информация о местоположении бомбоубежищ носит закрытый характер, а жителям с подобными вопросами не следует обращаться в партии, где «иноагент на иноагенте». Такое заявление 5 июня сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета деятельности правительства за прошедший год, сообщает издание ПАИ.

    «Я, пользуясь случаем, все-таки советую жителям не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит», — заявил Михаил Ведерников, уточнив, что такую информацию им никогда не даст, поскольку она «носит закрытый характер».

    Вопрос о бомбоубежищах поднял представитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук. Он отметил, что жители интересуются расположением укрытий.

    Около 8 утра в регионе протестировали систему оповещения. По словам Ведерникова, если будет необходимость, власти и МЧС организуют направление людей в укрытия.

    В апреле в Смольном заявили, что информация о бомбоубежищах (защитных сооружениях гражданской обороны) является «информацией ограниченного доступа». Такие сооружения были переведены в собственность города — в настоящее время их закрепляют за государственными учреждениями, чтобы те следили за ремонтом и готовностью к приему жителей.

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    Комментарии 13

    Эд Хэммет05 Июн 2024 в 17:17
    Чванливый сноб во власти - беда. В Израиле часто обстрелы бывают и все жители знают, где находится ближайшее к ним убежище. Тайну из этого никто не делает. Я уж не говорю про мамады.
    +3−0
    Ushat Pomoev05 Июн 2024 в 17:14
    А зачем на бомбоубежища-то тратиться?
    Мы же, как известно, сразу в рай попадем! А проклятые иноагенты - просто сдохнут...
    +3−0
    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 16:41
    Вчера мы видели, как в Белгороде "командирша" детей во время воздушной тревоги в подъезд не пустила. А уж в бомбоубежище и подавно никого не пустят. Разве что только Мишу - назначенца Псковской области - с пристяжью.
    +11−0
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