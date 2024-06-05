Информация о местоположении бомбоубежищ носит закрытый характер, а жителям с подобными вопросами не следует обращаться в партии, где «иноагент на иноагенте». Такое заявление 5 июня сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета деятельности правительства за прошедший год, сообщает издание ПАИ.

«Я, пользуясь случаем, все-таки советую жителям не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит», — заявил Михаил Ведерников, уточнив, что такую информацию им никогда не даст, поскольку она «носит закрытый характер».