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    У финско-российской границы регулярно видят воздушные объекты, сообщили в погранохране Финляндии

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    17 комментариев

    На российско-финской границе регулярно появляются воздушные суда, об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен на встрече с журналистами 5 июня.

    «Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», — цитирует Муртонена местное издание Yle.

    Он добавил, что угроза гибридного влияния со стороны России остается. Однако, по его словам, ситуация с незаконным пересечением сухопутной границы — заслуга обеих стран. Сотрудники пограничной службы России и Финляндия регулярно организовывают встречи. «Если встречаемся на пересеченной местности, здороваемся», — добавил он.

    По утверждению финских пограничников, Россия начала использовать дирижабли, чтобы наблюдать за границей.

    Ранее сообщалось о жителе Финляндии, который пересек границу с Россией и пропал.

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    Комментарии 17

    Devis05 Июн 2024 в 17:09
    Мигранты с велосипедов пересели?
    +0−0
    28240881205 Июн 2024 в 16:46
    А это что-то не похоже на одуванчики?
    +0−0
    Zdobsi05 Июн 2024 в 16:09
    Финны всех своих богов прогневили явно, вот и являются Тарсус с Лоухи на пару.
    Россияне тут нипричем.
    +2−5
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