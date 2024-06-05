У финско-российской границы регулярно видят воздушные объекты, сообщили в погранохране Финляндии

На российско-финской границе регулярно появляются воздушные суда, об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен на встрече с журналистами 5 июня.
«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», — цитирует Муртонена местное издание Yle.
Он добавил, что угроза гибридного влияния со стороны России остается. Однако, по его словам, ситуация с незаконным пересечением сухопутной границы — заслуга обеих стран. Сотрудники пограничной службы России и Финляндия регулярно организовывают встречи. «Если встречаемся на пересеченной местности, здороваемся», — добавил он.
По утверждению финских пограничников, Россия начала использовать дирижабли, чтобы наблюдать за границей.
Ранее сообщалось о жителе Финляндии, который пересек границу с Россией и пропал.