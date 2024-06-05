Дмитрий Песков рассказал, какие сигналы власти России посылают миру с ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июня описал основные сигналы, которые власти страны посылают миру с площадки Петербургского международного экономического форума — 2024.

По его словам, Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. РФ констатирует существенные изменения общемировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве и взаимовыгодной основе — и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста об идеологии ПМЭФ-2024.