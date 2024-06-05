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    Дмитрий Песков рассказал, какие сигналы власти России посылают миру с ПМЭФ

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    30 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июня описал основные сигналы, которые власти страны посылают миру с площадки Петербургского международного экономического форума — 2024.

    По его словам, Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. РФ констатирует существенные изменения общемировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве и взаимовыгодной основе — и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям.

    Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста об идеологии ПМЭФ-2024.

    Петербургский международный экономический форум будет проходить с 5 по 8 июня. Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие инновационные технологии представят на ПМЭФ-2024 и каким будет график Владимира Путина на форуме.

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    Комментарии 30

    Борис Самохвалов05 Июн 2024 в 17:06
    В далёком созвездии Тау Кита
    Всё стало для нас непонятно.
    Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
    А нас посылают обратно...

    (С) Владимир Высоцкий
    +4−0
    27503938205 Июн 2024 в 17:05
    а че, есть другие сигналы, кроме сигнала - SOS ем.
    +1−0
    28029143305 Июн 2024 в 16:15
    Великолепный Петербургский Мультипликационный Экономический Фильм!).
    От смеха меня даже памперсы не спали!)
    +6−2
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