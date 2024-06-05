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    В Петербурге спустили на воду арктический теплоход «Виктор Астафьев». Он будет ходить по Енисею

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    6 комментариев

    На Средне-Невском судостроительном заводе 5 июня спустили на воду теплоход «Виктор Астафьев». Как говорится в сообщении предприятия, это пассажирское судно класса «река-море» станет первым, построенным для Арктики.

    «Виктор Астафьев» — головное судно проекта А45–90.2. Оно построено по заказу транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и будет курсировать между Красноярском и Дудинкой. Длина судна составляет 98,2 м, ширина — 14,6 м, вместительность — 286 человек (из них 245 — пассажиры). На борту расположатся 71 каюта, включая семь кают класса люкс, ресторан, тренажерный комплекс с сауной, кафе-бар, а между тремя палубами предусмотрены лифты.

    Теплоходы этой серии (также на СНСЗ заложен «Андрей Дубенский») смогут следовать по Енисею с максимальной скоростью в 25 км/ч, они будут оснащены станциями спутниковой связи и Wi-Fi. Суда рассчитаны на 15 суток автономного плавания. До причалов пассажиры будут добираться при помощи быстроходных катеров, размещенных на судах.

    Всего сейчас на Санкт-Петербургских верфях в постройке находится 27 гражданских судов и 33 военных корабля.

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    Комментарии 6

    bc12405 Июн 2024 в 14:19
    В позапрошлом году плавал по Енисею на теплоходе Александр Матросов, построенном в Германии в 1954 г. Самое время обновить флот )
    +0−0
    28186712305 Июн 2024 в 14:08
    Могли бы назвать Андрей Власов. Чего уже мелочиться?
    +0−1
    Огромная польза!05 Июн 2024 в 14:00
    Развивается судопроизводство!
    +0−0
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