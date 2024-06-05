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    Петербуржец с паспортом США получил реальный срок за реабилитацию нацизма в «Одноклассниках»

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    8 комментариев

    Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор обладателю двойного гражданства, обвиняемому в реабилитации нацизма через соцсеть. Юрий Малев отправляется в колонию-поселение.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 5 июня, Малев признал вину в двух эпизодах реабилитации нацизма. Его дело слушалось в особом порядке — в этом случае назначенное наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Малев получил 3,5 года в колонии-поселении. Кроме того, ему на полтора года запрещено публиковать материалы в Сети.

    Согласно материалам дела, мужчина размещал реабилитирующие нацизм фото в «Одноклассниках» 8 июня 2022 года и накануне Дня Победы в 2023 году.

    «Разместил в социальной сети изображение, оскверняющее символ воинской славы России — георгиевскую ленту, оскорбив память защитников Отечества, унизив честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — добавили в прокуратуре Петербурга.

    60-летнего Малева взяли под стражу в минувшем декабре. Арест привлёк внимание Госдепа США — помимо российского, у мужчины есть американское гражданство. В пресс-службе уточняли, что по документам он работал охранником спортивного комплекса Матч Пойнт в Бруклине.

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    Комментарии 8

    BlackAdder05 Июн 2024 в 14:34
    Непонятно, однако, какое это отношение имеет к реабилитации чего-либо? Оскорбление, допустим, есть, однако реабилитация э-то восстановление в правах, восстановление утраченной репутации, отмена (необоснованного) обвинения т.д.
    +0−0
    28064888605 Июн 2024 в 14:24
    Открыл рот или написал - получи срок- скрепная гулагообразная демократия! А в Молдове на выборы пойдут 80 партий- это диктатура!... Не попутай!
    +0−0
    25346053105 Июн 2024 в 14:16
    Ветераны ВОВ сидят в "Одноклассниках"?
    +0−0
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