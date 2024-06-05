Петербуржец с паспортом США получил реальный срок за реабилитацию нацизма в «Одноклассниках»

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор обладателю двойного гражданства, обвиняемому в реабилитации нацизма через соцсеть. Юрий Малев отправляется в колонию-поселение.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 5 июня, Малев признал вину в двух эпизодах реабилитации нацизма. Его дело слушалось в особом порядке — в этом случае назначенное наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Малев получил 3,5 года в колонии-поселении. Кроме того, ему на полтора года запрещено публиковать материалы в Сети.
Согласно материалам дела, мужчина размещал реабилитирующие нацизм фото в «Одноклассниках» 8 июня 2022 года и накануне Дня Победы в 2023 году.
«Разместил в социальной сети изображение, оскверняющее символ воинской славы России — георгиевскую ленту, оскорбив память защитников Отечества, унизив честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — добавили в прокуратуре Петербурга.
60-летнего Малева взяли под стражу в минувшем декабре. Арест привлёк внимание Госдепа США — помимо российского, у мужчины есть американское гражданство. В пресс-службе уточняли, что по документам он работал охранником спортивного комплекса Матч Пойнт в Бруклине.