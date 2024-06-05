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    ПМЭФ 2024

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл на ПМЭФ

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    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

    Читатель «Фонтанки» в ночь на 5 июня заметил кортеж у отеля «Ривер Палас». К гостинице гость приехал на автомобиле «Аурус» в сопровождении вооруженной охраны.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Напомним, встреча президента России Владимира Путина с Эммерсоном Мнангагвой на полях форума запланирована на 6 июня.

    В расширенном составе переговоры состоятся при участии министра Сергея Лаврова, министра природных ресурсов Александра Козлова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

    ПМЭФ стартует 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

    Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ЗимбабвеЭммерсон МнангагваПМЭФ-2024
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