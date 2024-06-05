Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл на ПМЭФ

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).
Читатель «Фонтанки» в ночь на 5 июня заметил кортеж у отеля «Ривер Палас». К гостинице гость приехал на автомобиле «Аурус» в сопровождении вооруженной охраны.
Напомним, встреча президента России Владимира Путина с Эммерсоном Мнангагвой на полях форума запланирована на 6 июня.
В расширенном составе переговоры состоятся при участии министра Сергея Лаврова, министра природных ресурсов Александра Козлова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
ПМЭФ стартует 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.