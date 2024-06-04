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    Я у мамы кенгуру. В Ленинградском зоопарке показали, что такое настоящая гиперопека

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    Ленинградский зоопарк показал, что такое материнская любовь с точки зрения кенгуру. Кадры прогулки заботливой сумчатой мамы с детенышем 4 июня опубликованы в официальном тг-канале зверинца.

    «Да, из сумки кенгуру выглядывает очаровательный малыш. В этом укромном местечке детеныш проводит около полугода после рождения, пока полностью не окрепнет», — сказано в сообщении.

    Отметим, что по своим габаритам подросший «малыш» уже приближается к материнским размерам. Что не мешает ему пользоваться всеми бонусами, которые может предоставить родительница.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о печальной судьбе другого кенгуру из Петербурга. В марте в Белгородском зоопарке во время обстрела с территории Украины погибла Гранди, ручная самка кенгуру Беннета. Она переехала в Белгород из Ленинградского зоопарка и почти сразу стала настоящей звездой местного зверинца. Гранди погибла от осколков кассетного боеприпаса.

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    КенгуруЛенинградский зоопарк
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