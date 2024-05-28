    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, зап

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.69eur96.3

    С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за убийство лося

    984
    4 комментария

    Испытательный срок, назначенный экс-депутату Госдумы от партии КПРФ Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек. Судимость с него снята. Об этом, как передает РИА Новости, 28 мая сообщил его адвокат Константин Лазарев.

    По его словам, Рашкину вручили справку об отбытии условного наказания.

    «С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — добавил адвокат.

    Депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получил три года условно. В мае 2022 года его лишили думского мандата. В феврале 2024 года постановлением Кунцевского районного суда в УДО было отказано.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Валерий РашкинНезаконная охота
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close