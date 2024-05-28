С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за убийство лося

Испытательный срок, назначенный экс-депутату Госдумы от партии КПРФ Валерию Рашкину за незаконную охоту, истек. Судимость с него снята. Об этом, как передает РИА Новости, 28 мая сообщил его адвокат Константин Лазарев.



По его словам, Рашкину вручили справку об отбытии условного наказания.



«С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — добавил адвокат.



Депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получил три года условно. В мае 2022 года его лишили думского мандата. В феврале 2024 года постановлением Кунцевского районного суда в УДО было отказано.

