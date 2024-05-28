Медведев заявил о приближении России к полноформатным отношениям с талибами*

Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами* (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) — такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС 28 мая.
По его словам, 20 лет — достаточно длительный период, в ходе которого история «совершила немало серьезных пируэтов». «В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев - партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал Медведев.
Политик считает, что нынешние власти Афганистана пытаются вести «конструктивный диалог», однако на вопрос о том, насколько это искренне, он ответил: «Поживем - увидим».
27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия «собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов». По его словам, «Совет Безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял — в списке террористов есть 12–15 конкретных персонажей». В тот же день стало известно, что на Петербургский международный экономический форум приедет министр труда Талибана.
* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.