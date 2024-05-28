Медведев заявил о приближении России к полноформатным отношениям с талибами*

Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами* (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) — такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС 28 мая.



По его словам, 20 лет — достаточно длительный период, в ходе которого история «совершила немало серьезных пируэтов». «В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев - партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал Медведев.

Политик считает, что нынешние власти Афганистана пытаются вести «конструктивный диалог», однако на вопрос о том, насколько это искренне, он ответил: «Поживем - увидим».