Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 3,1%

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 3,1%. Об этом 28 мая сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. При этом количество госпитализаций снизилось на 29,2%.

За неделю выздоровели 12 876 человек, 48 человек умерли.



В Петербурге за неделю с 20 по 26 мая выявлен 1 091 новый случай COVID-19, 12 человек умерли.

Напомним, в мире начали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Их уже выявили в 14 странах Европы и Израиле. Они могут привести к очередному всплеску заболеваемости ковидом, количество зараженных вновь растет.