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    Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 3,1%

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    Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 3,1%. Об этом 28 мая сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. При этом количество госпитализаций снизилось на 29,2%.

    За неделю выздоровели 12 876 человек, 48 человек умерли.

    В Петербурге за неделю с 20 по 26 мая выявлен 1 091 новый случай COVID-19, 12 человек умерли.

    Напомним, в мире начали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Их уже выявили в 14 странах Европы и Израиле. Они могут привести к очередному всплеску заболеваемости ковидом, количество зараженных вновь растет.

    В Испании число госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось в четыре раза за две недели. В Сингапуре с 5 по 11 мая зарегистрировали более 25 900 случаев заболевания. Ученые отмечают, что штаммы из группы FLiRT более заразные, чем предыдущие.

    22 мая Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT.

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