Покрышки у квартиры криптоблогера Одиссея в Петербурге дали старт новому уголовному делу

Серия покрышечных поджогов у дверей недругов блогера Шария в Петербурге пополнилась новым уголовным делом. Под следствием двое из Москвы.
Уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога накануне возбуждено полицией Невского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая.
В его основе заявление матери криптоблогера Одиссея, которая рассказала о парочке с автомобильной покрышкой у дверей её квартиры на улице Кржижановского. Камера запечатлела подозрительную активность в парадной ночью 26 мая. Двое мужчин оставили покрышку, сделали дорожку из, судя по всему, горючего, но поджог им не удался. По предварительной информации, подвела зажигалка.
Как рассказал «Фонтанке» отец блогера, Лунев-старший, той ночью приходили дважды. При этом покрышки перед их дверью уже жгли в конце прошлого года.
Несостоявшийся поджог вменяют двум