«До принудительного выдворения мы не дошли, но будем работать». МВД Латвии заявило о выдворении 34 россиян

Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 гражданам России, не выполнившим требования поправок к Закону об иммиграции и не подавших документы для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом 27 мая сообщил портал Delfi. Закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам РФ, истек в сентябре 2023 года. Тем россиянам, кто хотел бы жить в Латвии, необходимо подавать документы на статус постоянного жителя Евросоюза, а для этого представить справку о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых средств. Люди в возрасте от 75 лет от экзамена освобождены. Поправки для граждан России давали два дополнительных года для сдачи экзамена по латышскому языку.

По словам главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, депортация коснулась тех, кто не подал документы для получения вида на жительство в стране. Пограничники провели около 800 физических проверок и получили информацию менее чем о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону, но более 100 человек не были обнаружены по месту жительства. Данных о том, что они покинули Латвию, тоже нет.



«На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и [принудительные выдворения], но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и требования реальны, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как им самим покинуть страну», — заявил Козловскис.

