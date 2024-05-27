«До принудительного выдворения мы не дошли, но будем работать». МВД Латвии заявило о выдворении 34 россиян

Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 гражданам России, не выполнившим требования поправок к Закону об иммиграции и не подавших документы для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом 27 мая сообщил портал Delfi.
Закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам РФ, истек в сентябре 2023 года. Тем россиянам, кто хотел бы жить в Латвии, необходимо подавать документы на статус постоянного жителя Евросоюза, а для этого представить справку о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых средств. Люди в возрасте от
По словам главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, депортация коснулась тех, кто не подал документы для получения вида на жительство в стране.
Пограничники провели около 800 физических проверок и получили информацию менее чем о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону, но более 100 человек не были обнаружены по месту жительства. Данных о том, что они покинули Латвию, тоже нет.
«На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и [принудительные выдворения], но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и требования реальны, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как им самим покинуть страну», — заявил Козловскис.
В конце прошлого года сообщалось, что Латвия намерена выдворить как минимум 1213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку.
В то же время глава МВД подчеркивал, что Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Белоруссией.