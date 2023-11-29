Латвия не планирует полностью закрывать границу с Россией

Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Белоруссией, передает 29 ноября Интерфакс со ссылкой на заявление главы латвийского МВД Рихарда Козловскиса.



Министр сказал, что внимательно следит за потоками нелегальной иммиграции. Он также добавил, что число попыток нелегального въезда в Латвию из Белоруссии в последнее время сократились — так, за 28 ноября не было ни одного такого случая.



«В настоящее время я настроен осторожно оптимистично», — подчеркнул Козловскис.

Еще в сентябре Латвия приостановила работу КПП Силене на границе с Белоруссией, а в октябре были закрыты КПП Педедзе и Виентули на границе с Россией.

