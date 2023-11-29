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    Латвия не планирует полностью закрывать границу с Россией

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    Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Белоруссией, передает 29 ноября Интерфакс со ссылкой на заявление главы латвийского МВД Рихарда Козловскиса.

    Министр сказал, что внимательно следит за потоками нелегальной иммиграции. Он также добавил, что число попыток нелегального въезда в Латвию из Белоруссии в последнее время сократились — так, за 28 ноября не было ни одного такого случая.

    «В настоящее время я настроен осторожно оптимистично», — подчеркнул Козловскис.

    Еще в сентябре Латвия приостановила работу КПП Силене на границе с Белоруссией, а в октябре были закрыты КПП Педедзе и Виентули на границе с Россией.

    Напомним, накануне глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что в руководстве страны не видят необходимости вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией. При этом министр отметила, что Литва «поддерживает Финляндию».

    Ранее из-за ситуации с мигрантами Финляндия объявила, что на две недели закроет для беженцев все пункты пересечения на границе с Россией. По словам финского премьера Петтери Орпо, пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

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