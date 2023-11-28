Литва пока не будет вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией

Литва не видит необходимости вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией, передает 27 ноября РИА Новости со ссылкой на главу литовского МВД Агне Билотайте.

«Пока мы не видим необходимости. <...> У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения», — цитирует агентство заявление Билотайте.

При этом министр отметила, что Литва «поддерживает Финляндию».

Напомним, ранее из-за ситуации с мигрантами Финляндия объявила, что на две недели закроет все пункты пересечения на границе с Россией для беженцев. По словам финского премьера Петтери Орпо, пропускать через границу будут только грузовой транспорт.