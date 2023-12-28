Латвия намерена выдворить 1213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку

Латвия намерена выдворить как минимум 1 213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, передает 28 декабря агентство «Sputnik Латвия».
Агентство ссылается на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP). По данным управления, эти 1 213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.
3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку.
Напомним, правительство Латвии в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В МИД РФ в октябре заявили, что, если власти Латвии выселят россиян из страны, Россия примет их у себя и сделает все возможное, чтобы соотечественники были обустроены на Родине.