Латвия намерена выдворить 1213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку

Латвия намерена выдворить как минимум 1 213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, передает 28 декабря агентство «Sputnik Латвия».



Агентство ссылается на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP). По данным управления, эти 1 213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.



3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку.

