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    Латвия намерена выдворить 1213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку

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    Латвия намерена выдворить как минимум 1 213 россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, передает 28 декабря агентство «Sputnik Латвия».

    Агентство ссылается на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP). По данным управления, эти 1 213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

    3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку.

    Напомним, правительство Латвии в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.

    В МИД РФ в октябре заявили, что, если власти Латвии выселят россиян из страны, Россия примет их у себя и сделает все возможное, чтобы соотечественники были обустроены на Родине.

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    Латвия
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