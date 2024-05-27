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    «Период переворотов закрыт». Президент Турции заявил о необходимости принятия новой конституции

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    6 комментариев

    В Турции существует необходимость принятия новой конституции на смену ныне действующей, принятой после военного переворота 1980 года. С таким заявлением 27 мая выступил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

    По словам президента, время государственных переворотов осталось позади. Нынешняя конституция подрывает доверие народа к политике, и Турция не может двигаться с ней вперед.

    «Конституция — это документ, который служит для установления интеллектуальных и эмоциональных связей между государством и обществом. В основе многих проблем в нашей стране лежит неспособность адекватно установить эту связь. Все наши конституции были навязаны общественности: в процессе подготовки и ратификации Конституции 1961 года и Конституции 1982 года воля нации не проявилась в свободной форме», — сказал Эрдоган.

    Выступление президента было приурочено к годовщине путча 1961 года, который вспоминают в Турции 27 мая.

    В середине мая текущего года Эрдоган провел ночное экстренное заседание с руководством силовых структур после информации о об угрозе государственного переворота.

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    Комментарии 6

    DEMOMON27 Мая 2024 в 14:47
    Боится.
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