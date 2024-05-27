«Период переворотов закрыт». Президент Турции заявил о необходимости принятия новой конституции

В Турции существует необходимость принятия новой конституции на смену ныне действующей, принятой после военного переворота 1980 года. С таким заявлением 27 мая выступил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.



По словам президента, время государственных переворотов осталось позади. Нынешняя конституция подрывает доверие народа к политике, и Турция не может двигаться с ней вперед.

«Конституция — это документ, который служит для установления интеллектуальных и эмоциональных связей между государством и обществом. В основе многих проблем в нашей стране лежит неспособность адекватно установить эту связь. Все наши конституции были навязаны общественности: в процессе подготовки и ратификации Конституции 1961 года и Конституции 1982 года воля нации не проявилась в свободной форме», — сказал Эрдоган.