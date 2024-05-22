В Белгородской области дрон атаковал заправку: пострадал мужчина, загорелась машина

На въезде в город Грайворон в Белгородской области произошла очередная атака дрона-камикадзе. Об этом этом 22 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.



На заправке из-за взрыва загорелась легковушка. Пострадал мужчина — сотрудник заправочной станции. Раненого доставили в Грайворонскую ЦРБ очевидцы. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, с ним работают врачи.

«Также в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Гладков.