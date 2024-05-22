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    В Белгородской области дрон атаковал заправку: пострадал мужчина, загорелась машина

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    На въезде в город Грайворон в Белгородской области произошла очередная атака дрона-камикадзе. Об этом этом 22 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

    На заправке из-за взрыва загорелась легковушка. Пострадал мужчина — сотрудник заправочной станции. Раненого доставили в Грайворонскую ЦРБ очевидцы. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, с ним работают врачи.

    «Также в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Гладков.

    Ранее утром в среду БПЛА уже атаковали Белгородскую область. Погиб мирный житель, у него были множественные осколочные ранения. Еще один мужчина пострадал.

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