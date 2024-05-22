В Тегеране на прощание с президентом Ирана Эбрахимом Раиси собралась огромная толпа людей, приехали 15 глав государств

В Тегеране 22 мая проходит прощание с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который погиб при крушении вертолета. Проститься с Раиси прибыли главы 15 государств и высокопоставленные чиновники из 13 стран. Об этом сообщает агентство IRNA.



«В Иран приехали эмир Катара, национальный лидер Туркменистана, президенты Туниса и Таджикистана», — отмечает IRNA.



Также в Тегеран приехали премьер-министры Ирака, Пакистана, Армении, Катара, Азербайджана, Председатели парламентов Ирака, России, Алжира, Узбекистана, Казахстана и Ливана.

