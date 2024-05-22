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    В Тегеране на прощание с президентом Ирана Эбрахимом Раиси собралась огромная толпа людей, приехали 15 глав государств

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    В Тегеране 22 мая проходит прощание с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который погиб при крушении вертолета. Проститься с Раиси прибыли главы 15 государств и высокопоставленные чиновники из 13 стран. Об этом сообщает агентство IRNA.

    «В Иран приехали эмир Катара, национальный лидер Туркменистана, президенты Туниса и Таджикистана», — отмечает IRNA.

    Также в Тегеран приехали премьер-министры Ирака, Пакистана, Армении, Катара, Азербайджана, Председатели парламентов Ирака, России, Алжира, Узбекистана, Казахстана и Ливана.

    Автор: youtube.com/Guzarishgar

    Духовной лидер Ирана Али Хаменеи утром среды совершил намаз над телами президента Раиси и другими, погибшими в катастрофе.

    Помимо политиков, проститься с президентом Ирана пришла огромная толпа местных жителей. Через поток людей буквально невозможно пройти, судя по кадрам видео.

    Президента Эбрахима Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде на северо-востоке Ирана. Это родной город Раиси.

    19 мая вертолет, на борту которого находился Эбрахим Раиси и другие государственные деятели, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Погибли все, кто летел вместе с президентом Ирана. Единственный, скончавшийся через несколько часов после падения вертолета, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Он смог набрать по телефону главу администрации президента Ирана Голам-Хоссейна Эсмаили. Какое-то время они были на связи.

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