Бастрыкин заинтересовался дверью автобуса, которая упала на ребёнка в Петербурге

Следственный комитет начал проверку после того, как школьник получил удар дверью на выходе из автобуса в Невском районе Петербурга. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.
Как сообщили в СКР 22 мая, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому следствию доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки инцидента, который произошёл в общественном транспорте два дня назад.
Мать 11-летнего мальчика рассказала «Фонтанке», что соскочившая с петель дверь плашмя упала на голову её сына. Это случилось, когда ребёнок выходил из автобуса
По словам женщины, водитель взял всё в свои руки и позвонил в ДПС, скорую. Мать с сыном отправили в больницу, сделали КТ — сотрясения мозга выявлено не было, у мальчика ушиб головы.
«Жаловаться никуда не собираюсь. Со мной весь автобусный парк на связи со вчерашнего дня», — добавила мама ребёнка.