    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    770мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.41eur98.3

    Бастрыкин заинтересовался дверью автобуса, которая упала на ребёнка в Петербурге

    1498
    8 комментариев

    Следственный комитет начал проверку после того, как школьник получил удар дверью на выходе из автобуса в Невском районе Петербурга. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.

    Как сообщили в СКР 22 мая, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому следствию доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки инцидента, который произошёл в общественном транспорте два дня назад.

    Мать 11-летнего мальчика рассказала «Фонтанке», что соскочившая с петель дверь плашмя упала на голову её сына. Это случилось, когда ребёнок выходил из автобуса № 327, связывающего Колпино с Невским районом.

    По словам женщины, водитель взял всё в свои руки и позвонил в ДПС, скорую. Мать с сыном отправили в больницу, сделали КТ — сотрясения мозга выявлено не было, у мальчика ушиб головы.

    «Жаловаться никуда не собираюсь. Со мной весь автобусный парк на связи со вчерашнего дня», — добавила мама ребёнка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close