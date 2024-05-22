Бастрыкин заинтересовался дверью автобуса, которая упала на ребёнка в Петербурге

Следственный комитет начал проверку после того, как школьник получил удар дверью на выходе из автобуса в Невском районе Петербурга. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.



Как сообщили в СКР 22 мая, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому следствию доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки инцидента, который произошёл в общественном транспорте два дня назад.

