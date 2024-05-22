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    Кто мог подбить сразу трёх мотоциклистов? Видео с Наличной раскрывает загадку

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    Три человека, ехавшие на двух мотоциклах, пострадали в ДТП в Василеостровском районе Петербурга. Момент столкновения попал на уличные камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».

    Авария случилась в ночь на среду, 22 мая, на перекрестке Наличной улицы и Малого проспекта В.О. «Три байкера пострадали в ДТП», — написали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно трёх человек, лежащих на асфальте. К месту происшествия прибыла карета скорой помощи, пострадавших погрузили на носилки. Подписчики сообщества удивляются: кто мог сбить сразу три мотоцикла? «Стоят в ряд трамвай и два автобуса, кто из них мог подбить трёх мотоциклистов? Какая-то загадка, — пишет Ксана. — Машины тоже нет. Два мото навряд ли могли столкнуться?» На этот вопрос отвечают камеры и «Мотосолидарность». Судя по записи камер, действительно, другой транспорт не участвовал. Мотоциклиста, стоявшего на светофоре, задел его подъехавший коллега. А третий человек на асфальте — пассажир.

    «Два мотоцикла. Один с двойкой, другой сам. Живы. Есть переломы, правда. Нога, ключица. Двойка отделалась ссадинами. Чинят ребят. Поправятся», — рассказывают в «Мотосолидарности».

    Позже в полиции сообщили, что в ДТП, случившемся в 23:21 на Наличной улице, 27, пострадали два человека, медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Мотоциклисты после открытия сезона попадают в ДТП почти ежедневно, порой по своей вине. Вчера у деревни Кипень 15-летний пилот мопеда пострадал, догнав машину лихача. В апреле на улице Композиторов байкер упал и улетел в ехавший по встречной полосе микроавтобус, «Фонтанка» публиковала видео ДТП.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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