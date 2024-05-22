Кто мог подбить сразу трёх мотоциклистов? Видео с Наличной раскрывает загадку

Три человека, ехавшие на двух мотоциклах, пострадали в ДТП в Василеостровском районе Петербурга. Момент столкновения попал на уличные камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».



Авария случилась в ночь на среду, 22 мая, на перекрестке Наличной улицы и Малого проспекта В.О. «Три байкера пострадали в ДТП», — написали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно трёх человек, лежащих на асфальте. К месту происшествия прибыла карета скорой помощи, пострадавших погрузили на носилки. Подписчики сообщества удивляются: кто мог сбить сразу три мотоцикла? «Стоят в ряд трамвай и два автобуса, кто из них мог подбить трёх мотоциклистов? Какая-то загадка, — пишет Ксана. — Машины тоже нет. Два мото навряд ли могли столкнуться?» На этот вопрос отвечают камеры и «Мотосолидарность». Судя по записи камер, действительно, другой транспорт не участвовал. Мотоциклиста, стоявшего на светофоре, задел его подъехавший коллега. А третий человек на асфальте — пассажир.

