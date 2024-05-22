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    Водитель Haval в этом году уже 7 раз попадался на превышении скорости. Но бесправный подросток на мопеде догнал его

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    Несовершеннолетний юноша пострадал в ДТП, которое сам же и совершил, в Ломоносовском районе Ленинградской области.

    Как сообщает 22 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера около 8:50 на 25-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина 15-летний подросток на мопеде «ABM» неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший перед ним Haval F7 под управлением 42-летнего мужчины. Подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водительского удостоверения у него не было.

    По данным «Фонтанки», оба участника — жители Кипени. У восьмиклассника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадина левой кисти. Он был в мотошлеме, но без мотоэкипировки. Автомобилист в этом году семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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