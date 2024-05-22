Водитель Haval в этом году уже 7 раз попадался на превышении скорости. Но бесправный подросток на мопеде догнал его

Несовершеннолетний юноша пострадал в ДТП, которое сам же и совершил, в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как сообщает 22 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера около 8:50 на
По данным «Фонтанки», оба участника — жители Кипени. У восьмиклассника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадина левой кисти. Он был в мотошлеме, но без мотоэкипировки. Автомобилист в этом году семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.