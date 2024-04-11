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    Мотоциклист упал под колеса автомобиля на Композиторов под испуганный вздох

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    Автор: Мотосолидарность официальная страница

    Байкер пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 10 апреля. Аварию от лица водителя автомобиля снял видеорегистратор.

    ДТП случилось около восьми часов вечера среды возле дома 22 по улице Композиторов, сообщают 11 апреля в группе «Мотосолидарность». Судя по кадрам с места аварии, байкер упал и улетел в ехавший по встречной полосе микроавтобус. На записи видно, как водитель автомобиля дернул рулем, объезжая его, на фоне слышится испуганный вздох.

    Видно также, как перед мотоциклом на дорогу выезжает легковой автомобиль. Возможно, байкер упал, испугавшись столкновения, либо сам решил положить мотоцикл во избежание. По данным мотосообщества, в результате он сломал ребра и плечо, причем последнее — уже повторно.

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