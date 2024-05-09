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    Глава Пентагона Остин подтвердил, что США выводят войска из Нигера

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    Соединенные Штаты подтвердили, что выведут свои войска из Нигера. Об этом 9 мая заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США, передает РБК.

    «Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал шеф Пентагона. Остин охарактеризовал Африку и Сахель как регион «растущей важности».

    Ранее стало известно, что прибывшие в Нигер российские военнослужащие оказались размещены на американской базе 101, с территории которой еще не были полностью выведены войска США.

    Российские военные находятся в Нигере с апреля: после переворота, произошедшего в 2023 году, африканская страна разорвала соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на ее территории.

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