В США запустили процедуру отстранения спикера палаты представителей от должности

В палате представителей США началась процедура отстранения от должности спикера Майка Джонсона. Об этом объявила конгрессвумен Тейлор Грин, пишут РИА Новости 9 мая.
Грин обещала запустить процедуру отстранения Джонсона после того, как он поддержал выделение финансовой помощи Украине наперекор республиканскому большинству палаты.
Агентство уточняет, что вероятность успешного отстранения спикера палаты представителей невелика, так как Джонсону могут оказать поддержку не только республиканцы, но также представители демократического меньшинства.
Ранее сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам, включая Израиль и Тайвань. Проект поддержали в общей сложности 79 членов сената, еще 18 выступили против. Тогда Байден заявил, что сразу подпишет законопроект, и подчеркнул, что помощь от США ждут не только Украина и Израиль, но и беженцы, и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».