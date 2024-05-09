    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95

    В США запустили процедуру отстранения спикера палаты представителей от должности

    5578
    14 комментариев

    В палате представителей США началась процедура отстранения от должности спикера Майка Джонсона. Об этом объявила конгрессвумен Тейлор Грин, пишут РИА Новости 9 мая.

    Грин обещала запустить процедуру отстранения Джонсона после того, как он поддержал выделение финансовой помощи Украине наперекор республиканскому большинству палаты.

    Агентство уточняет, что вероятность успешного отстранения спикера палаты представителей невелика, так как Джонсону могут оказать поддержку не только республиканцы, но также представители демократического меньшинства.

    Ранее сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам, включая Израиль и Тайвань. Проект поддержали в общей сложности 79 членов сената, еще 18 выступили против. Тогда Байден заявил, что сразу подпишет законопроект, и подчеркнул, что помощь от США ждут не только Украина и Израиль, но и беженцы, и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.

    Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close