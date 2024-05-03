Атмосфера веселья и романтики: вспоминаем первую «Пиратскую гавань» и готовимся к новому заплыву

Впервые фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань» прошел в прошлом году, в конце августа. В карнавальном заплыве по Выборгскому заливу приняли участие полторы тысячи человек. Нам понравилось и мы решили повторить!
Посмотрите сами, как ярко и красочно выглядел наш фестиваль в естественных декорациях средневекового замка: маршрут длиной в 6 километров прошел через самые яркие достопримечательности Выборга — башню святого Олафа, Петровский мост и остров Двойник.
Во время карнавального шествия по «Пиратской гавани» можно было встретить и грозных пиратов, и отважных моряков, а также изящных дам и даже коварных русалок. Командором фестиваля признали Александра Жукова, отправившегося в плавание на собственной «Черной жемчужине», а королевой — Викторию Егорову в шикарном бело-красном платье. В подарок они получили, правда, не золотые дублоны, а сап-доски — такие нынче времена. Наградили и других обладателей ярких костюмов и стилизованных досок.
В этом году фестиваль «Пиратская гавань» пройдет 6 июля. Регистрация уже открыта! Участие в фестивале бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить QR-код: его вы обменяете на стартовый номер, выход на воду без которого невозможен.