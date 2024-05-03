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    МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО Украины, экс-главу украинского Нацбанка и экс-министра финансов

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    МВД России, согласно базе данных ведомства, объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко, экс-министра финансов Украины Александра Шлапака, экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива.

    В январе СК заочно предъявил обвинения в финансировании «антитеррористической операции» в Донбассе Шлапаку и Кубиву, передаёт РИА Новости.

    Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее СК возбудил в отношении него уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения»). По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, напоминает ТАСС.

    * признан террористом и экстремистом.

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