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    Минцифры предложило штрафы до 2 миллионов рублей за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

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    Штрафы до двух миллионов рублей предлагает ввести Минцифры за нарушения при оказании услуг мобильной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Поправки к КоАП, дополняющие изменения закона «О связи» и о биометрии, опубликованы 2 мая на портале проектов нормативных правовых актов.

    Изменения предлагается ввести в часть 6 статьи 13.29 кодекса. Из текста следует, что нарушение оператором связи требований повлечет наложение административного штрафа на юридические лица — от 1 млн до 2 млн рублей. Для должностных лиц штраф составит от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Предполагается, что составлять протоколы по нарушениям будут сотрудники Роскомнадзора.

    Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, согласно которому до 1 марта 2025 года для покупки сим-карты в России иностранцам потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и лично явиться в салон связи. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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