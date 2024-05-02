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    TikTok вновь ограничил работу в России

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    Соцсеть с короткими видео TikTok вновь ограничила работу в России. Полностью доступной она была более часа.

    При попытке открыть приложение пользователи видят сообщение, что «некоторые функции ограничены». Пользователи не могут загружать видео и выходить в прямой эфир. Соцсеть приносит извинения и обещает сообщить, когда все функции станут полностью доступны.

    Фото: «Фонтанка»
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    В начале марта 2022 года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках про ВС РФ. Тогда сервис не ушел из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики.

    Недавно депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что для TikTok может быть разработан специальный режим с удалением политического спорного контента, если соцсеть решит вернуться в Россию.

    Фото: «Фонтанка»

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