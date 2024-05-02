Память Андрея Тропилло увековечат в центре творчества, где находится его легендарная студия

Память Андрея Тропилло увековечат в стенах Центра детского технического творчества «Охта», где находится его легендарная студия звукозаписи. Об этом сообщает администрация Красногвардейского района в четверг, 2 мая.

Знаменитый рок-продюсер работал в центре на протяжении 7 лет и организовал студию звукозаписи «АнТроп». Позже Тропилло принял участие в восстановлении легендарной студии.

«С 1979-го по 1986 год благодаря Андрею Владимировичу записан весь «золотой фонд» раннего ленинградского рока: 8 альбомов группы «Аквариум», 3 — группы «Кино», среди обитателей «АнТропа» — «Алиса», «Пикник», «Зоопарк», «Странные игры», «Телевизор» и многие другие знаковые коллективы рок-сцены», — сообщили в районной администрации.