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    Память Андрея Тропилло увековечат в центре творчества, где находится его легендарная студия

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    Память Андрея Тропилло увековечат в стенах Центра детского технического творчества «Охта», где находится его легендарная студия звукозаписи. Об этом сообщает администрация Красногвардейского района в четверг, 2 мая.

    Знаменитый рок-продюсер работал в центре на протяжении 7 лет и организовал студию звукозаписи «АнТроп». Позже Тропилло принял участие в восстановлении легендарной студии.

    «С 1979-го по 1986 год благодаря Андрею Владимировичу записан весь «золотой фонд» раннего ленинградского рока: 8 альбомов группы «Аквариум», 3 — группы «Кино», среди обитателей «АнТропа» — «Алиса», «Пикник», «Зоопарк», «Странные игры», «Телевизор» и многие другие знаковые коллективы рок-сцены», — сообщили в районной администрации.

    Предварительно в центре планируют установить памятную табличку, однако пока окончательного решения нет.

    Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался в Финляндии. О том, что о последних годах жизни Андрея Тропилло говорит Михаил Пащенко (Тролль), читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Центр детского технического творчества «Охта»

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