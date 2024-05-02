В Петербурге преподаватель колледжа за два дня услышал девять приговоров. Вместо знаний он получал от студентов деньги

В Петербурге преподаватель цикловой комиссии авиационно-транспортного колледжа Вадим Волощук за два дня услышал в отношении себя девять приговоров. Он признан виновным в служебном подлоге — ч. 1 ст. 292 УК РФ. Об этом 2 мая сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.



В 2022 году Волощук решил всем — себе и студентам — упростить процесс получения зачетов и вместо знаний получал от подопечных деньги. Одна из учащихся заплатила преподавателю четыре тысячи рублей за зачеты по дисциплинам «Вычислительная техника» и «Электротехника и электроника». По договоренности сам зачет даже не проводился — в ведомости и зачетку просто выставлялись хорошие оценки. Такую «процедуру» преподаватель провел еще 8 раз. В содеянном признался.