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    В Петербурге преподаватель колледжа за два дня услышал девять приговоров. Вместо знаний он получал от студентов деньги

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    В Петербурге преподаватель цикловой комиссии авиационно-транспортного колледжа Вадим Волощук за два дня услышал в отношении себя девять приговоров. Он признан виновным в служебном подлоге — ч. 1 ст. 292 УК РФ. Об этом 2 мая сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

    В 2022 году Волощук решил всем — себе и студентам — упростить процесс получения зачетов и вместо знаний получал от подопечных деньги. Одна из учащихся заплатила преподавателю четыре тысячи рублей за зачеты по дисциплинам «Вычислительная техника» и «Электротехника и электроника». По договоренности сам зачет даже не проводился — в ведомости и зачетку просто выставлялись хорошие оценки. Такую «процедуру» преподаватель провел еще 8 раз. В содеянном признался.


    «Все девять дел были рассмотрены в особом порядке. При оглашении каждого следующего приговора суд должен был учитывать предыдущий», — уточняет Дарья Лебедева.

    Вадиму Волощуку насчитали штраф — 15 тысяч рублей.

    Ранее доцент кафедры Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I поставил на поток спасение студентов от «неудов». Два раза за полгода преподавателя привлекали за взятки.

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    Вадим ВолощукВзятки
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