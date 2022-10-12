Экс-доцента из ПГУПС второй раз за полгода приговорили за взятки. Он не хотел быть злобным преподом

Доцент кафедры Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I поставил на поток спасение студентов от «неудов». Небезвозмездную помощь в учёбе суд конвертировал в полмиллиона рублей штрафа — второго за полгода.

О приговоре экс-доценту 12 октября сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Кировский районный суд установил, что в феврале–марте 2018 года один из студентов положил в зачётку 14 тысяч рублей за положительную оценку курсовой и экзамена.



«Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права 2 года заниматься преподавательской деятельностью», — говорится в релизе ведомства.

Приговор накануне слушал Иван Козлов, следует из картотеки Кировского райсуда. В апреле этот же суд назначил Козлову 600 тыс. рублей штрафа с запретом на преподавание за четыре эпизода взятки. По материалам дела, осуждённый в ПГУПС был доцентом кафедры «Строительство дорог транспортного комплекса» факультета «Транспортное строительство».



В его обязанности входило ведение нескольких дисциплин у очников. Без сдачи курсовых проектов студентов к экзамену не допускали. Как выпускник этого же вуза, Козлов не понаслышке знал о сложностях пересдач и, как установил суд, за деньги предлагал неуспевающим закрыть долги.

Заплатив 14 тысяч (сумма варьировалась), студент мог сдать скачанную из Интернета курсовую, а потом прийти на экзамен, зная, что преподаватель обязательно выйдет из аудитории или отвернётся в нужный момент и не будет «валить» заковыристыми вопросами. Во время судебного разбирательства один из свидетелей припомнил, как Козлов говорил, что не хочет быть «вредным» преподавателем и причиной отчисления студентов.

