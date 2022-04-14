Бывший доцент кафедры ПГУПС не сможет два года преподавать из-за помощи двоечникам за деньги

Кировский районный суд вынес приговор бывшему доценту одной из кафедр Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I. Он признан виновным в получении взятки через посредника. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Суд установил, что во время сессий в 2017 и 2018 годах преподаватель получил взятки от студентов через посредника на сумму более 76 тысяч рублей за положительные оценки. Фактически знания молодых людей не проверялись.

