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    Бывший доцент кафедры ПГУПС не сможет два года преподавать из-за помощи двоечникам за деньги

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    Кировский районный суд вынес приговор бывшему доценту одной из кафедр Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I. Он признан виновным в получении взятки через посредника. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Суд установил, что во время сессий в 2017 и 2018 годах преподаватель получил взятки от студентов через посредника на сумму более 76 тысяч рублей за положительные оценки. Фактически знания молодых людей не проверялись.

    Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком 2 года.

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