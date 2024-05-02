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    Поплатился за яйца. В Петербурге замдиректора НИИ вакцин и сывороток получил 9,5 года колонии по делу об особо крупной взятке

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    В Петербурге заместитель директора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА Андрей Васильев получил 9,5 года колонии строгого режима, а также штраф в 29 900 000 рублей и лишение права занимать должность на госслужбе в течение 10 лет. Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ. Об этом 2 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    В ноябре 2018 года при посредничестве руководства одной из птицефабрик Васильев договорился с гендиректором ООО «Стадиум» о его участии и «гарантированной» победе в конкурсе на поставку инкубационных куриных яиц, которые необходимы для производства вакцины от гриппа. Начально-максимальная цена контракта — 153 с лишним миллиона рублей. За такую услугу руководитель ежемесячно в течение полутора лет получал деньги, общая сумма составила не менее 30 миллионов рублей.

    «Васильев вину не признал», — отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурге.

    Всего по контракту необходимо было поставить около десяти миллионов яиц.

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