Поплатился за яйца. В Петербурге замдиректора НИИ вакцин и сывороток получил 9,5 года колонии по делу об особо крупной взятке

В Петербурге заместитель директора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА Андрей Васильев получил 9,5 года колонии строгого режима, а также штраф в 29 900 000 рублей и лишение права занимать должность на госслужбе в течение 10 лет. Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ. Об этом 2 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



В ноябре 2018 года при посредничестве руководства одной из птицефабрик Васильев договорился с гендиректором ООО «Стадиум» о его участии и «гарантированной» победе в конкурсе на поставку инкубационных куриных яиц, которые необходимы для производства вакцины от гриппа. Начально-максимальная цена контракта — 153 с лишним миллиона рублей. За такую услугу руководитель ежемесячно в течение полутора лет получал деньги, общая сумма составила не менее 30 миллионов рублей.

