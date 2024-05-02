«Вопиющий акт дезинформации»: в Израиле опровергли причастность ЦАХАЛ к братским могилам на юге сектора Газа

Сведения о причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к массовым захоронениям мирных жителей рядом с больницей в городе Хан-Юнисе в секторе Газа является дезинформацией. Такое заявление сделал 2 мая советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Могила, о которой идет речь, была вырыта жителями Газы несколько месяцев назад, задолго до операции Армии обороны Израиля в Хан-Юнесе. Этот факт подтверждается многочисленными видео и фотографиями в социальных сетях, загруженными самими жителями Газы во время захоронения. Любая попытка обвинить Израиль в захоронении мирных жителей в массовых могилах является категорически ложной и представляет собой вопиющий акт дезинформации, направленной на делегитимацию Израиля», — написал Гендельман в своем телеграм-канале.

