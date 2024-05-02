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    «Вопиющий акт дезинформации»: в Израиле опровергли причастность ЦАХАЛ к братским могилам на юге сектора Газа

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    Сведения о причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к массовым захоронениям мирных жителей рядом с больницей в городе Хан-Юнисе в секторе Газа является дезинформацией. Такое заявление сделал 2 мая советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    «Могила, о которой идет речь, была вырыта жителями Газы несколько месяцев назад, задолго до операции Армии обороны Израиля в Хан-Юнесе. Этот факт подтверждается многочисленными видео и фотографиями в социальных сетях, загруженными самими жителями Газы во время захоронения. Любая попытка обвинить Израиль в захоронении мирных жителей в массовых могилах является категорически ложной и представляет собой вопиющий акт дезинформации, направленной на делегитимацию Израиля», — написал Гендельман в своем телеграм-канале.

    Ранее спасатели извлекли по меньшей мере 392 тела гражданских лиц из братских могил, обнаруженных в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Палестинское агентство новостей и информации WAFA сообщило, что у многих погибших были зафиксировали огнестрельные ранения головы, и связало массовые захоронения с «израильской агрессией».

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    ЦАХАЛСектор ГазаМассовые захороненияБратская могилаДмитрий Гендельман
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