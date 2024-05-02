В пяти регионах за ночь уничтожены 12 беспилотников. Под Курском повреждена ЛЭП

Система ПВО ночью 2 мая сработала в пяти российских регионах. О пресечении атак с применением БПЛА самолетного типа по российским объектам отчитывается Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых: пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.
В Курской области повреждены линии электропередачи, без света остался поселок Поныри, сообщил поздно вечером губернатор Роман Старовойт.
В Ростовской области, напомним, атаке подвергся объект гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района. Никто не пострадал. Это была вторая за несколько дней атака на Ростовскую область.
В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА действовал, по данным МЧС, с 22 часов до 5:45.