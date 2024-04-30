У матери инвалида, погибшего в «Крокусе», приняли заявление на выплату. Ранее ей отказывали из-за того, что пожар уничтожил следы ДНК

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы принял заявление Алены Вербениной на получение выплат для родственников погибших и сообщил, что мать инвалида-колясочника Максима Вербенина, погибшего в результате теракта в «Крокусе», сможет получить финансовую помощь в ближайшее время. Об этом 30 апреля стало известно из публикации РИА Новости.
Ранее женщина не могла добиться признания своего сына погибшим, поскольку пожаром были уничтожены любые следы ДНК, и она не могла доказать его смерть.
По данным Telegram-канала RT, инвалид-колясочник Максим Вербенин был на концерте в «Крокус Сити Холле» со своей девушкой Натальей. Она рассказывала, что террористы выстрелили ему в спину, после чего парень упал с коляски на девушку и тем самым спас её.
Между тем, петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов запустил после теракта движение за доступность и безопасность общественных пространств для людей с ограниченными возможностями — по его словам, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли люди, передвигающиеся на колясках, и, в частности, Максим Вербенин не смог спастись из-за отсутствия пандусов.