После трагедии в «Крокусе» программист Бакаидов запустил проект по безопасности общественных пространств для людей с инвалидностью

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов запустил движение за доступность и безопасность общественных пространств в том числе для людей с ограниченными возможностями. О проекте Бакаидов рассказал на своем сайте. Как рассказал программист «Фонтанке» 7 апреля, движение он запустил 4 апреля. «Что я предлагаю: я прошу вас, граждан России, если вы разделяете мою позицию, если у вас есть друг, знакомый, любимая девушка или просто небезразличный вам блогер на коляске, сделайте простую вещь — напишите два письма», — написал автор инициативы в своем телеграм-канале .



Первое письмо — концертному залу или площадке, которые посещает сам участник движения, или в заведение, в отношении которого есть подозрения о небезопасности в точки зрения доступности для маломобильных групп населения. В письме содержится просьба обеспечить соблюдение требований по доступности эвакуационных выходов из зданий. На случай, если письмо будет проигнорировано, либо получен ответ, но нарушения не исправлены, авторы подготовили шаблон для второго письма — в прокуратуру.



Бакаидов напомнил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибли люди, передвигающиеся на колясках. В частности, Максим Вербенин не смог спастись из-за отсутствия пандусов. Еще одной жертвой теракта стала член Паралимпийской сборной Екатерина Попова, она выступала за сборную России по настольному теннису для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата.



«В России есть законы, которые обязывают владельцев помещений делать их доступными. Нам надо добиться, чтобы они соблюдались. Вы можете сделать важное дело за пятнадцать минут», — подчеркнул Бакаидов.



Шаблоны писем можно скачать на сайте Ивана Бакаидова.