«Это не исключено»: глава Еврокомиссии высказалась о блокировке TikTok в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность блокировки сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok на территории Евросоюза существует, поскольку в ЕС «точно знают, насколько TikTok опасен». Об этом сообщает издание Politico.



Председатель Комиссии не стала исключать возможность блокировки социальной сети в ЕС после того, как ее попросили прокомментировать американский законопроект, обязывающий владельцев TikTok продать платформу в течение девяти месяцев под угрозой блокировки, и добавила, что Комиссия была «самым первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на корпоративных телефонах».