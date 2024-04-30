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    «Это не исключено»: глава Еврокомиссии высказалась о блокировке TikTok в Евросоюзе

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    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность блокировки сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok на территории Евросоюза существует, поскольку в ЕС «точно знают, насколько TikTok опасен». Об этом сообщает издание Politico.

    Председатель Комиссии не стала исключать возможность блокировки социальной сети в ЕС после того, как ее попросили прокомментировать американский законопроект, обязывающий владельцев TikTok продать платформу в течение девяти месяцев под угрозой блокировки, и добавила, что Комиссия была «самым первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на корпоративных телефонах».

    Владельца сервиса — китайский IT- гигант ByteDance — часто обвиняют в получении доступа к персональным данным пользователей и хранении их на территории Китая.

    Возможность блокировки сети рассматривают и в России.

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    ТикТокЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
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