«Дастер» под Тосно влетел в фургон дорожников. Тот сбил человека и упал в кювет

Два человек пострадали в результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области утром 28 апреля.
видео с сайта 47.mchs.gov.ru
Как пишет 47news, около 10 часов на 86-м километре дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», по предварительным данным, Renault Duster врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой занимались обслуживанием дороги. Фургон дорожников сбил человека и съехал в кювет.
По предварительной информации, помощь медиков понадобилась водителю «Рено» и пешеходу. Последствия аварии, согласно сообщению МЧС, ликвидировала дежурная смена 86-й пожарно-спасательной части.