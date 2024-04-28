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    ЧП в нехорошей квартире на Славы

    «Дастер» под Тосно влетел в фургон дорожников. Тот сбил человека и упал в кювет

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    Фото: 47news
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    Два человек пострадали в результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области утром 28 апреля.

    видео с сайта 47.mchs.gov.ru

    Как пишет 47news, около 10 часов на 86-м километре дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», по предварительным данным, Renault Duster врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой занимались обслуживанием дороги. Фургон дорожников сбил человека и съехал в кювет.

    По предварительной информации, помощь медиков понадобилась водителю «Рено» и пешеходу. Последствия аварии, согласно сообщению МЧС, ликвидировала дежурная смена 86-й пожарно-спасательной части.

    Фото: 47news

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