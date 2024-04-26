Командира самолета, разбившегося в НАО, признали виновным в крушении

В Ненецком автономном округе вынесли приговор командиру самолета, потерпевшего крушение в регионе зимой прошлого года. В происшествии погибли два человека, еще десяток — получили травмы.

Трагедия произошла 9 января 2023 года возле поселка Каратайка. Суд установил, что самолет АН-2 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» потерпел крушение из-за несоблюдения командиром воздушного судна федеральных авиационных правил. Это привело к обледенению самолета и столкновению с землей, сообщает 26 апреля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.