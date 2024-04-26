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    Командира самолета, разбившегося в НАО, признали виновным в крушении

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    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    В Ненецком автономном округе вынесли приговор командиру самолета, потерпевшего крушение в регионе зимой прошлого года. В происшествии погибли два человека, еще десяток — получили травмы.

    Трагедия произошла 9 января 2023 года возле поселка Каратайка. Суд установил, что самолет АН-2 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» потерпел крушение из-за несоблюдения командиром воздушного судна федеральных авиационных правил. Это привело к обледенению самолета и столкновению с землей, сообщает 26 апреля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    В результате крушения погибли второй пилот и пассажир самолета. Еще девять пассажиров и пилот пострадали и были доставлены в больницу. Сообщалось, что на борту самолета находились два пилота и 10 пассажиров, один из которых после крушения дозвонился до спасателей.

    Нарьян-Марский городской суд НАО признал командира самолета виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (по части 3 статьи 263 УК РФ). Мужчину приговорили к 4 годам ограничения свободы.

    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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    Ненецкий автономный округКрушение самолетаСуд
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