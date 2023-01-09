В НАО упал Ан-2 с пассажирами. Есть погибшие

Обледеневший самолет Ан-2 потерпел крушение в Ненецком автономном округе. Об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



По предварительным данным, погибли два человека. Всего на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до спасателей.



В МЧС России уточнили, что Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. «Жесткую посадку» он совершил в 10 км от поселка Каратайка. Информацию о двух погибших передал один из пассажиров по телефону. Сейчас к месту крушения следуют спасатели на снегоходах и на вертолете.

