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    Число пострадавших при крушении Ан-2 в НАО увеличилось до 10. Гибель двоих подтвердилась

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    Число пострадавших при крушении самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе увеличилось до 10. Об этом вечером 9 января в телеграм-канале сообщил глава округа Юрий Бездудный.

    По его словам, наземная группа из 15 человек добралась до места авиакатастрофы. Подтвердилась информация о гибели пилота самолёта и одного пассажира. Всех пострадавших (9 пассажиров и пилота) доставили в больницу посёлка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь. С родными пассажиров работает психолог МЧС, уточнил Бездудный.

    Также глава НАО рассказал, что в аэропорту Нарьян-Мара находятся в режиме готовности два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, которые вылетят к месту падения самолёта, как только позволят метеоусловия. Сейчас погода на востоке округа пока нелётная.

    «Фонтанка» писала, что Ан-2 с пассажирами на борту потерпел крушение в НАО днём 9 января. Причиной ЧП стало обледенение самолёта.

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