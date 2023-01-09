Число пострадавших при крушении Ан-2 в НАО увеличилось до 10. Гибель двоих подтвердилась

Число пострадавших при крушении самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе увеличилось до 10. Об этом вечером 9 января в телеграм-канале сообщил глава округа Юрий Бездудный.



По его словам, наземная группа из 15 человек добралась до места авиакатастрофы. Подтвердилась информация о гибели пилота самолёта и одного пассажира. Всех пострадавших (9 пассажиров и пилота) доставили в больницу посёлка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь. С родными пассажиров работает психолог МЧС, уточнил Бездудный.



Также глава НАО рассказал, что в аэропорту Нарьян-Мара находятся в режиме готовности два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, которые вылетят к месту падения самолёта, как только позволят метеоусловия. Сейчас погода на востоке округа пока нелётная.

