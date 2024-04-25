Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

Перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу 14 игроков «Сочи» почувствовали недомогание. Им предстоит встреча с грозненским «Ахматом». Об этом в четверг, 25 апреля, заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено, передает «Интерфакс».

«Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. <…> 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть», — сказал Морено и добавил, что команда из-за важности соревнований всё равно приехала на стадион.



«Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — уточнил тренер.

