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    Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

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    Перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу 14 игроков «Сочи» почувствовали недомогание. Им предстоит встреча с грозненским «Ахматом». Об этом в четверг, 25 апреля, заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено, передает «Интерфакс».

    «Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. <…> 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть», — сказал Морено и добавил, что команда из-за важности соревнований всё равно приехала на стадион.

    «Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — уточнил тренер.

    «Ахмат» и «Сочи» играют в четверг, 25 апреля, в Грозном в рамках чемпионата России.

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