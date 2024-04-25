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    В Петербурге утверждают планировку Поклонногорской развязки

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    В Петербурге утверждают проект планировки (ППТ) тоннельного комплекса — Поклонногорской развязки, которую построят в Выборгском районе. Проект документа 25 апреля был опубликован на сайте Смольного.

    Подземная развязка свяжет сразу пять магистралей: Поклонногорскую улицу и Северный проспект (750 м), проспект Энгельса (1120 м), Выборгское шоссе (450 м) и проспект Тореза (470 м).

    Тоннели, которые проложат по соседству с корпусами 2 и 3 дома №95 по проспекту Мориса Тореза, укрепят шпунтовой защитой, а также усилят основания фундаментов.

    Чтобы защитить развязку от возможных техногенных и природных ЧС, на этапе проектирования планируется предусмотреть замену ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

    После того, как развязка будет готова, территорию благоустроят: восстановят разрушенный покров почвы, посеют траву и высадят деревья.

    Общественные обсуждения ППТ прошли осенью 2023 года. «Фонтанка» подробно рассказывала про будущий подземный транспортный узел. В рамках первого этапа планируется проложить четырехполосный тоннельный переход в створе Поклонногорской улицы и Северного проспекта. На втором этапе построить развязку на пересечении Проспекта Энгельса и Выборгского шоссе и тоннельные переходы в створах Энгельса — Северный проспект и Энгельса — проспект Тореза. Трамвайные пути, идущие по Энгельса, уберут под землю.

    Примерная стоимость, 24 млрд рублей, была озвучена в устаревших на данный момент ценах — еще в начале 2022 года. Сроки строительства пока неизвестны. Тоннельный комплекс — вторая очередь развязки. Первую, Поклонногорский путепровод, ввели в эксплуатацию в 2017 году.

    Проект планировки второй очереди развязки должен быть утвержден после прохождения антикоррупционной экспертизы.

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    Поклонногорская развязка
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