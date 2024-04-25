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    Путин поручил сократить время в пути от столицы до курортов Черноморья на поезде до 16 часов

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    Президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Об этом говорится на сайте Кремля в четверг, 25 апреля.

    Речь идет об уменьшении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути. Данный вопрос предстоит проработать российскому правительству до 15 июня.

    Глава государства также дал поручение поднять вопрос разделения пассажирских и грузовых перевозок поездом из регионов ЦФО в направлении портов и курортов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что время в пути в высокоскоростном составе на ВСМ Москва — Петербург займет 2 часа 15 минут. РЖД уже заключили контракт на поставку двух первых составов к марту 2028 года.

    Максимальная скорость должна составлять 400 км в час, эксплуатационная — 360 км в час. При этом предусмотрена возможность соединения двух составов.

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    Комментарии 5

    dreniroo25 Апр 2024 в 20:20
    Наконец-то
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