Путин поручил сократить время в пути от столицы до курортов Черноморья на поезде до 16 часов

Президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Об этом говорится на сайте Кремля в четверг, 25 апреля.



Речь идет об уменьшении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути. Данный вопрос предстоит проработать российскому правительству до 15 июня.

Глава государства также дал поручение поднять вопрос разделения пассажирских и грузовых перевозок поездом из регионов ЦФО в направлении портов и курортов.