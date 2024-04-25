Путин поручил сократить время в пути от столицы до курортов Черноморья на поезде до 16 часов

Президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Об этом говорится на сайте Кремля в четверг, 25 апреля.
Речь идет об уменьшении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути. Данный вопрос предстоит проработать российскому правительству до 15 июня.
Глава государства также дал поручение поднять вопрос разделения пассажирских и грузовых перевозок поездом из регионов ЦФО в направлении портов и курортов.
Ранее «Фонтанка» писала, что время в пути в высокоскоростном составе на ВСМ Москва — Петербург займет 2 часа 15 минут. РЖД уже заключили контракт на поставку двух первых составов к марту 2028 года.
Максимальная скорость должна составлять 400 км в час, эксплуатационная — 360 км в час. При этом предусмотрена возможность соединения двух составов.