Россия высылает двух дипломатов посольства Латвии в качестве ответа на «враждебные действия» Риги

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Об этом 25 апреля сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Уточняется, что в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка.
«Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением «persona non grata» без каких-либо оснований двух дипломатов Посольства России в Латвии. Исходя из принципа взаимности <...> заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», — сказано в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что в случае, если Латвия продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой «неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги».
Напомним, в декабре 2023 года глава латышского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила о планах выслать из страны около тысячи граждан России — тех, кто до 30 ноября не подал документы на ВНЖ или не сдал экзамен по латышскому языку.
Теперь временный вид на жительство в этой стране продлевают только в исключительных случаях, а постоянный — дают при условии сдачи экзамена по национальному языку (от него освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет).
А с 2026 года в Латвии перестанут изучать в школах русский язык как второй иностранный.