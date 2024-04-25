Беспилотник атаковал автобус с мирными гражданами в Брянской области

Несколько человек пострадали при атаке беспилотника в Брянской области 25 апреля. Среди раненых есть ребенок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.



Дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус, в котором ехали мирные жители, в селе Курковичи, рассказал Богомаз. В результате пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

Всех пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

«Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — добавил губернатор.