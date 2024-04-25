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    Беспилотник атаковал автобус с мирными гражданами в Брянской области

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    Несколько человек пострадали при атаке беспилотника в Брянской области 25 апреля. Среди раненых есть ребенок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    Дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус, в котором ехали мирные жители, в селе Курковичи, рассказал Богомаз. В результате пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

    Всех пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    «Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — добавил губернатор.

    Минобороны сегодня сообщало, что система противовоздушной обороны РФ за сутки сбила 200 украинских дронов. А всего с начала военных действий на Украине, по данным МО, уничтожено 23 132 беспилотника.

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