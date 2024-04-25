Беспилотник атаковал автобус с мирными гражданами в Брянской области

Несколько человек пострадали при атаке беспилотника в Брянской области 25 апреля. Среди раненых есть ребенок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус, в котором ехали мирные жители, в селе Курковичи, рассказал Богомаз. В результате пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.
Всех пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
«Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — добавил губернатор.
Минобороны сегодня сообщало, что система противовоздушной обороны РФ за сутки сбила 200 украинских дронов. А всего с начала военных действий на Украине, по данным МО, уничтожено 23 132 беспилотника.