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    Спецоперация на Украине

    В Минобороны рассказали, сколько беспилотников пытались атаковать Россию с начала СВО

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    Российские военные с 24 февраля 2022 года уничтожили более 23 тысяч беспилотников вооруженных сил Украины, сообщает 25 апреля пресс-служба Минобороны РФ. За сутки система противовоздушной обороны сбила 200 украинских дронов.

    По информации военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 23 132 беспилотника, 509 зенитных ракет, 831 танк.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге готовят постановление, согласно которому сообщать про последствия применения беспилотников в городе будет запрещено. Речь идет о любой информации, в том числе съемке фото и видео. Ранее подобный запрет был распространен в Ленобласти. При этом публикация возможна, но лишь в том случае, если исходит от официальных лиц. Речь идет о губернаторе и вице-губернаторе — председателе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, а также Минобороны РФ.

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