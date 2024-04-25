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    В Петербурге тетерева уже начали «бормотать», однако, с брачным периодом пока не задалось

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    В Петербурге выпавший снег не помешал тетеревам «бормотать». Они встретились на токовище, но вот с брачным периодом пока не задалось. Об этом 25 апреля рассказал биолог Павел Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

    Тетерева каждый год токуют в этом и том же месте. Для этого они выбирают участок болота или поля, где собираются весной для конкретной цели – продолжить свой род. Птицы делят территорию, которую облюбовали, на участки и там знакомятся с дамами. Часто самцы отстаивают свои границы и тогда разворачиваются нешуточные бои. Отказать себе в этом удовольствии тетерева не смогли даже с учетом неожиданно выпавшего снега. Но вот с обольщением прекрасного пола пока сложнее.

    «А вот самки, которые в конце апреля уже активно посещают ток, сегодня не прилетели. Невесты ждут хорошей погоды – когда к нам снова придёт весна», – отметил Павел Глазков.

    Ранее в Петербурге был замечен самый крупный грызун Европы – бобер. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова его застали за объеданием веток ивы.

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    ТетеревПавел Глазков
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